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Агентство новостей Доступ 1 29 января 2017 года, 11:24

По красивейшим местам Таганая: на Урале пройдет масштабный горный марафон


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В конце февраля в нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) пройдет традиционная «Лыжня за облака» – ее участникам, как и в прошлые годы, предложат на выбор две дистанции – 35 и 10 километров; трассы с перепадом высот до 600 метров и более чем с двухкилометровым спуском пройдут по красивейшим местам Таганая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«Мы оказываем всяческое содействие организаторам горного марафона. "Лыжня за облака" стала одной из визитных карточек Таганая. Для участия в этих соревнованиях спортсмены приезжают не только из городов и районов Челябинской области, но и из других регионов», – отмечает директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Старт марафонской гонке будет дан 24 февраля. К соревнованиям допускаются женщины и мужчины не моложе 18 лет. Спортивный разряд не учитывается.

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973 года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22 февраля 1992 года. В 1993 году марафон получил свое нынешнее название – «Лыжня за облака».

После 1994 года последовала долгая пауза, четвертый марафон «Лыжня за облака» состоялся в 2000 году. С того времени горный марафон «Лыжня за облака» проводится ежегодно. С 2005 года он посвящен памяти организатора его и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова. Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2016 году в ней участвовали 324 человека. Самому юному лыжнику было всего 5 лет, самому старшему – 82 года.

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Теги: нацпарк таганай, лыжи, новости златоуста, марафон
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