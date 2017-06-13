«Пламя Аркаима» пополнило фестивальную копилку Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области впервые прошел фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» – на территории одноименного историко-культурного заповедника гостей ждали ярмарка, мастер-классы и состязания, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Клубы исторической реконструкции из Челябинска, Миасса, Чебаркуля, а также участники из Мурманска, Краснодара, Уфы, Учалов и Самары представили гостям заповедника древнейшие культуры Южного Урала от каменного века до средневековья.

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Историческое шоу в красочной и доступной форме представило зрителям историю Великой степи, а участники клуба «Ратный век» продемонстрировали традиционные испытания воинов, такие как «круги чести».

Всю первую половину дня действовали мастер-классы, на которых гости фестиваля могли научиться лепить из глины, стрелять из лука, делать своими руками каменные орудия труда и валять из войлока. В музее Древних производств прошел уникальный мастер-класс по выплавке из бронзы наконечника стрелы.

Гости фестиваля смогли принять участие в бое «стенка на стенку». Параллельно проходили разнообразные состязания: по стрельбе из лука, метанию копья и бревна, перетягиванию каната, а также конкурс на лучший костюми бои на безопасных мечах.

Участники получали уникальные призы – реплику норманского шлема, шерстяную домоткань, английский длинный лук, средневековую палатку из натурального льна, реплику средневекового меча и сертификаты от ювелирной мастерской «Эпос».

В конце дня зрители фестиваля познакомились с древними музыкальными инструментами, такими как авлос, жалейка, дугообразный и пластинчатый варган, шаманский бубен и барабаны. Завершился фестиваль огненным шоу.

Фото из официальной группы заповедника «Аркаим» в соцсети