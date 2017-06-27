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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 17:40

ВАЖНО. Переселенцы из ветхого жилья смогу оплачивать лишние «квадраты» в рассрочку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская гордума разрешила гражданам, переселенным из ветхо-аварийного жилья, рассчитываться за лишние квадратные метры не сразу, а в рассрочку, в течение 24 месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение городской думы.

Напомним, что участники программы переселения могут занять помещения, равные по площади ранее занимаемым. Однако людям иногда предлагают переехать в более крупные квартиры. При этом за дополнительную площадь необходимо заплатить.

«Чаще всего речь идет о разнице 20-30 тыс. рублей. Не все переселенцы готовы сразу заплатить такую сумму. Принятое депутатами решение позволит участникам программы расплатиться с муниципалитетом в течение 24 месяцев», – отметил начальник КУиЗО Сергей Чигинцев.

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По мнению депутатов, данная мера позволит упростить механизм переселения челябинцев из ветхо-аварийного жилья и сделает реализацию программы более эффективной.

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Теги: новости челябинска, челябинская гордума, ветхо-аварийное жилье
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