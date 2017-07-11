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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 17:20

Пасмурное лето не уходит из Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинску и области опять прогнозируют пасмурную погоду – в среду, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Днем температура воздуха будет колебаться от 18 до 23 градусов. В южноуральской столице будет облачно, по предварительным прогнозам – без осадков. В районах – пасмурно и дождливо. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секнду.

Добавим, что в Карабаше сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Режим «черного неба» планируют отменить не ранее в 11.00 среды, 12 июля.

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Теги: нму, прогноз погоды, новости карабаша, новости челябинска
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