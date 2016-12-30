Парень, зарезавший 16-летнюю школьницу в Челябинске, останется под стражей до 31 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курчатовский райсуд Челябинска продлил меру пресечения для молодого человека, который зарезал 16-летнюю школьницу после вечеринки, – парень останется под стражей до 31 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В начале ноября судом 23-летнему челябинцу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек признал вину и рассказал следователям об обстоятельствах преступления, однако в своем поступке не раскаялся.

Сегодня, 30 декабря суд рассмотрел вопрос о продлении ареста для подозреваемого и принял решение оставить его в следственном изоляторе на 27 суток, то есть до 31 января.

Известно, что злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако его отношение к произошедшему вызывает сомнения в его вменяемости. В рамках расследования уголовного дела парню назначат комплексную психиатрическую экспертизу.

Напомним, 16-летнюю девочку искали более недели, после того как она не вернулась с дня рождения, где осталась в малознакомой компании в Парковом. В гостях школьница употребляла алкоголь и поссорилась с одним из парней из-за телефона. Затем ее выставили за дверь, молодой человек пошел с ней, на улице они снова поругались, затем парень выхватил нож и нанес потерпевшей множество ударов в тело и шею. Труп он спрятал с лесопосадках в районе улица Лобырина и скрылся.

Погибшая была трудным подростком, ранее привлекалась к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма и состояла на учете в ПДН. Летом 2016 года, перед тем как сбежать из дома в Москву, девочка сама себе написала некролог и опубликовала его в соцстети: «Риточка, ты была самым лучшим ребенком в моей жизни. Хоть и не всегда была послушной. Береги тех, кто рядом, цени того, кто забыл свою гордость ради тебя, кто многое прощал и всегда ждал. Судьба посылает нам таких людей лишь однажды. Пусть у всех останутся только теплые воспоминания о тебе. Помним... Любим... Скорбим... 27.07.2000-22.06.2016». Друзья отзываются о погибшей положительно, отмечая, что все ею написанное справедливо, ошиблась она только с датой смерти.