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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 09:03

Отстающие школы с перспективой развития смогут рассчитывать на гранты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отстающие школы Челябинской области с перспективой развития смогут рассчитывать на гранты – если раньше деньги выделялись успешным учреждениям, то теперь их будут получать и аутсайдеры, которые показывают рост, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинская область получила субсидию для поддержки школ с низкими результатами, и эта программа будет реализована в течение года.

Как рассказала первый проректор Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования Марина Солодкова, раньше лидеров поддерживали президентскими и губернаторскими грантами – они давались по результатам работы. Сегодня стратегия государства изменилась – теперь будут поддерживать за тренд на результат и для получения средств нужен не абсолютно хороший показатель, а изменение в лучшую сторону. Таким образом, отныне грант могут получить не только успешные школы, но и организации, находящиеся не в лидерах, но развивающиеся.

Также сейчас выделяются школы с низкими результатами обучения и школы, находящиеся в неблагоприятных социальных условиях обучения – это школы в труднодоступных местах, где учатся дети из неблагополучных семей, мигранты. Государство ориентировано на системную поддержку данных учреждений.

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Теги: школы, новости челябинска
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