ВНИМАНИЕ. Отмена занятий 10 февраля в Магнитогорске и Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сильные морозы дошли до юга Челябинской области – часть школьников Магнитогорска и Троицка сегодня остаются дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, 10 февраля в связи с низкой температурой окружающего воздуха – минус 28 градусов – и западным ветром 2-4 м/с отменены уроки для школьников Троицка с 1 по 9 класс первой смены, сообщает МКУ «Гражданская защита» города.

В Магнитогорске в первую смену не учатся 1-11 классы, во вторую – только младшее звено, 1-4 классы.

В Челябинске отменены уроки для 1-4 классов в обе смены. В школах Кыштыма уроки проводятся в обычном режиме.