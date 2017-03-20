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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 15:29

Осуждена жительница Сатки, придавшая соседу смертельное ускорение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Сатки (Челябинская область) приговорена к ограничению свободы за нечаянное убийство своего соседа – женщина придала неприятелю, стоявшему на краю лестницы, смертельное ускорение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще в августе 2016 года на лестничной площадке первого этажа дома по улице Пролетарская. Пьяный горожанин поссорился с соседкой. Мужчина так вывел женщину из себя, что та, не думая о последствиях, толкнула его.

«Телу горожанина было придано ускорение, и он, потеряв равновесие, попятившись спиной назад, упал с высоты собственного роста на данную лестничную площадку, скатившись вниз по ступеням, ударившись при этом головой, лицом, грудной клеткой о плоскую твердую бетонную поверхность пола. С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в Саткинскую ЦРБ, где в дальнейшем скончался», – рассказали в Саткинском горсуде.

Действия женщины были квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При назначении наказания суд учел, что женщина совершила преступление впервые, сделала явку с повинной, раскаялась в содеянном и имеет на иждивении малолетних детей. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на восемь месяцев. В данный период горожанке нельзя выезжать за пределы района, посещать массовые мероприятия и менять место жительства.

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Теги: убийство, новости сатки, соседи
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