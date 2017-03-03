Осужден магнитогорец, угнавший Range Rover из гаража депутата ЗСО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за хищение автомобиля Land Rover Range Rover, принадлежащего компании, возглавляемой депутатом Заксобрания Константином Струковым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 19 июня 2016 года. Злоумышленник пробрался в гараж, расположенный на территории частного дома на улице Белинского в Магнитогорске, и оттуда выехал на автомобиле Land Rover Range Rover, оформленном на ООО УК «ЮГК». По телефону угонщик договорился со знакомым, чтобы тот помог продать ему иномарку на территории Башкирии. Там внедорожник и перехватили сотрудники уголовного розыска. Продавец не знал, что его приятель угнал машину.

«Молодой человек прошел по делу свидетелем. Через него сотрудники полиции вышли на самого угонщика. Тот признал вину и раскаялся. Дело было рассмотрено в суде в особом порядке. Мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – рассказал старший помощник прокурора Ленинского района Магнитогорска Евгений Журавлев.

Общая стоимость похищенного Land Rover Range Rover и лежавших внутри колес и бытовой техники составила около 11,2 млн рублей. Машина возвращена владельцу.

Напомним, президентом ООО УК «ЮГК», на которую было зарегистрировано авто, является челябинский предприниматель, председатель совета директоров ОАО «Южуралзолото группа компаний», депутат ЗСО Челябинской области Константин Струков.

Ольга Плеханова