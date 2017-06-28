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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 12:36

16+ Осужден хозяин собак, загрызших насмерть 7-летнего мальчика в Тюлюке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оглашен приговор хозяину двух собак, которые загрызли насмерть соседского ребенка в Тюлюке (Катав-Ивановский район, Челябинская область), – мужчина полностью признал свою вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Катав-Ивановский городской суд рассмотрел в особом порядке дело в отношении 49-летнего жителя села, чьи собаки загрызли ребенка. Он признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При вынесении приговора суд учел раскаяние мужчины и принесение им извинений матери погибшего мальчика.

«Хозяину собак назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Раз в месяц ему нужно будет являться на регистрацию в органы надзора. Кроме того, нельзя менять место жительства и выезжать за пределы района без согласования. Гражданского иска со стороны потерпевших заявлено не было», – рассказала помощник председателя суда Юлия Хлескина.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2016 года. Уходя утром на работу, местный житель не убедился в том, что надежно запер во дворе дома двух собак – западно-сибирскую лайку и южноафриканского бурбуля. Питомцы выбрались в огород, откуда выбежали на улицу, где напали на шедшего к бабушке соседского семилетнего мальчика. От укусов ребенок скончался на месте. После того как собаки загрызли мальчика, хозяева умертвили животных, а головы отправили на экспертизу.

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Теги: ребенок погиб, суды челябинской области, нападение собаки, новости катав-ивановска
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