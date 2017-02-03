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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 09:30

Особого порядка не будет. Стартовал суд над виновником ДТП со скорой в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начали судить 27-летнего Александра Филина, угробившего в пьяном ДТП двух сотрудников скорой помощи и младенца, – парню отказано в проведении особого порядка разбирательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 2 февраля, в лечебном учреждении ГУФСИН прошло заседание по делу в отношении Александра Филина, обвиняемого в смертельном ДТП со скорой. Состояние здоровья водителя, на скорости протаранившего ГАЗ-32214 ухудшается. Парень уже может вставать, но с его травмами (у него сломаны позвоночник, ребра, сотрясение мозга) этапировать в районный суд его не могут, поэтому заседания будут выездными в здании ЛПУ.

«Обвиняемым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. Однако потерпевшая сторона возражала против этого. Поэтому решено проводить судебное разбирательство в общем порядке с исследованием всех доказательств и вызовом потерпевших», – рассказала консультант Курчатовского райсуда Наталья Наумова.

В судебном заседании некоторые потерпевшие заявили иски о возмещении морального вреда. Так, каждому из трех детей погибшего водителя скорой потребовали выплатить по 3 млн рублей. Еще один иск на 1 млн рублей заявили представители другого потерпевшего. Всего с Филина хотят взыскать около 10 млн рублей. Но не исключено, что со временем сумма возрастет, если требования предъявят остальные потерпевшие.

Также гособвинитель настаивал на продлении срока содержания Александра Филина под стражей. Суд продлил обвиняемому арест еще на шесть месяцев. 

Виновник ДТП со скорой не помнит момент аварии

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября, около 6.00, на Свердловском тракте возле дома 1-Б/1. Водитель Honda Civic 1989 года рождения на скорости – по словам очевидцев, около 170 км/ч – влетел в попутно двигавшуюся карету скорой помощи, за рулем которой находился 60-летний мужчина. От столкновения ГАЗ-32214 изменил направление движения, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель скорой и 27-летний фельдшер скончались на месте. Восьмимесячный ребенок умер в реанимации, его 25-летняя мать и 23-летняя медработница доставлены в больницу. Они выжили, но получили серьезные травмы. 

Ольга Плеханова

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Теги: гибдд, скорая помощь, ребенок погиб, дтп в челябинске, новости челябинска
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