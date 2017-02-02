Оскверненные мертвецы довели до суда мэрию Карабаша

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карабаше (Челябинская область) администрацию обязали заняться надлежащим обустройством погоста – паводок вымыл на поверхность останки похороненных здесь людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Проверка установила, что в 1946 году кладбище у подножия Золотой горы было закрыто ввиду полного использования. Поскольку перенос и перезахоронение останков и рекультивация территории не проводились, ежегодно паводок выносил на поверхность кости, которые растаскивали животные. «Это оскверняет память усопших, человеческое достоинство и общественную нравственность», – полагают в надзорном ведомстве.

Карабашский горсуд по требованию прокуратуры признал незаконным бездействие администрации и обязал власти определить местоположение и границы захоронения в районе Золотой горы, отразить данные сведения в документах территориального планирования округа, принять меры к надлежащему содержанию места захоронения, либо его рекультивации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Мэрия обжаловала указанное решение, однако Челябинский областной суд признал требования прокурора и решение суда первой инстанции законными и обоснованными.