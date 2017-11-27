Пн, 27.11.2017, 18:10 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 14:36

Опять фейк: жителей Урала напугали новостью о падении метеорита на Екатеринбург


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область сохранила статус метеоритной столицы – никакого болида в Екатеринбурге (Свердловская область) не падало, а видеозаписи, распространяемые в сети, являются фейком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 ноября, утром по соцсетям начали расходиться видео с якобы упавшим в районе Екатеринбург-ЭКСПО метеоритом. Информацию быстро подхватили СМИ, однако иных подтверждений «космической новости» в городе не появилось. В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что «данных о падении небесных тел в регионе у них нет».

«Все три видео не стыкуются друг с другом, отличается траектория падения тел. Если бы огненный шар пробил атмосферу и долетел до земли, то образовалась бы воронка. Прошло полдня, и ее мы не наблюдаем. Доказательств падения метеорита нет», – сказал корреспонденту АН «Доступ» профессор Физико-технического института Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН и Международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

Известный ученый также добавил, что журналисты часто спешат с распространением неподтвержденной информации. Так, по его словам, «прошлую неделю россияне читали бред про надвигающийся на Казань, Самару и Нижний Новгород метеоритный дождь, а потом еще несколько дней читали опровержения».

Напомним, 15 февраля 2013 года на Южном Урале упал настоящий метеорит. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ. Ударной волной оказались разбиты окна более чем в 5 тыс. домов только в Челябинске. За медицинской помощью обратились более 1,6 тыс. человек. Но при этом никто не погиб. Самый крупный фрагмент метеорита был поднят со дна озера Чебаркуль.

Теги: метеорит, новости екатеринбурга, космос, новости челябинской области, фейк
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:01
Суд на Урале вынес приговор по делу о контрабанде 158 кг марихуаны
сегодня, 17:44
Южноуральцы готовятся к Рождественскому посту
сегодня, 17:22
На Южном Урале похолодает до минус 18 градусов
сегодня, 17:05
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы спокойно вернуться домой после митинга
сегодня, 16:56
Чиновники из Златоуста признались в преступлении и отпущены под подписку
сегодня, 16:11
Подруги-риелторы оставили 4 жителей Копейска без жилья и денег
сегодня, 16:03
В новогодние каникулы южноуральцам покажут 240 спектаклей
сегодня, 15:56
«Классика» поздравила мам в педиатрическом отделении ЧОДКБ
сегодня, 15:33
Власти Челябинска помогут пострадавшим на пожаре в общежитии
сегодня, 15:15
Алиментщик из Карталов заплатил 133 тыс. после ареста iPhone
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость