Опять фейк: жителей Урала напугали новостью о падении метеорита на Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область сохранила статус метеоритной столицы – никакого болида в Екатеринбурге (Свердловская область) не падало, а видеозаписи, распространяемые в сети, являются фейком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 ноября, утром по соцсетям начали расходиться видео с якобы упавшим в районе Екатеринбург-ЭКСПО метеоритом. Информацию быстро подхватили СМИ, однако иных подтверждений «космической новости» в городе не появилось. В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что «данных о падении небесных тел в регионе у них нет».

«Все три видео не стыкуются друг с другом, отличается траектория падения тел. Если бы огненный шар пробил атмосферу и долетел до земли, то образовалась бы воронка. Прошло полдня, и ее мы не наблюдаем. Доказательств падения метеорита нет», – сказал корреспонденту АН «Доступ» профессор Физико-технического института Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН и Международного метеоритного общества Виктор Гроховский.

Известный ученый также добавил, что журналисты часто спешат с распространением неподтвержденной информации. Так, по его словам, «прошлую неделю россияне читали бред про надвигающийся на Казань, Самару и Нижний Новгород метеоритный дождь, а потом еще несколько дней читали опровержения».

Напомним, 15 февраля 2013 года на Южном Урале упал настоящий метеорит. Яркое свечение в атмосфере можно было наблюдать в нескольких регионах РФ. Ударной волной оказались разбиты окна более чем в 5 тыс. домов только в Челябинске. За медицинской помощью обратились более 1,6 тыс. человек. Но при этом никто не погиб. Самый крупный фрагмент метеорита был поднят со дна озера Чебаркуль.