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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 12:30

Омский хор покажет челябинцам «Зимние сибирские забавы»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Омский русский народный хор представит на сцене Челябинской филармонии масштабную вокально-хореографическую сюиту «Зимние сибирские забавы» – зрители увидят катание на санях, хороводы и даже кулачные бои, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В народном мюзикле будут задействованы оркестр, хор и танцевальная группа. «Он наглядно демонстрирует культуру, обычаи, быт сибиряков. Вокально-хореографические композиции и оркестровые номера "Кружевницы", "Кулачный бой", "Частушки", "Сибирская тройка", "Лесорубы", "В бане", "Сибирские пельмени" следуют без перерыва, плавно перетекая один в другой. Музыкальную канву сюиты составляют обработки подлинных народных мелодий и авторские композиции художественного руководителя хора Александра Зобова», – говорится в сообщении.

Омский русский народный хор – визитная карточка Сибирского края, сокровищница песенных традиций и зажигательных плясок, один из ведущих профессиональных народных коллективов России. Репертуар охватывает певческое и танцевальное наследие разных регионов Сибири.

По образцам традиционной этнической сибирской одежды пошиты и концертные костюмы. С гастролями коллектив объездил почти весь земной шар. В Челябинске хор выступает в рамках гастрольного тура по городам Урала и Сибири. Помимо «Зимних сибирских забав», в концертную программу также включены номера из золотого фонда коллектива – калейдоскоп народных картинок.

Начало концерта – 21 февраля в 19.00 на сцене концертного зала имени Прокофьева.

Фото пресс-службы Челябинской филармонии

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Теги: афиша, новости челябинска, челябинская филармония, омский хор
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