Около 3 тыс. правоохранителей обеспечат порядок во время новогодних мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Плотность нарядов полиции с 31 декабря 2016 по 9 января 2017 будет увеличена на 20% – всего в охране общественной безопасности в Челябинской области будет задействовано около 3 тыс. сотрудников МВД, ДНД, ЧОПов и казаков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 31 декабря и в новогодние каникулы запланировано проведение более 800 массовых мероприятий. Для обеспечения общественного порядка будут задействованы свыше 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 450 частных охранников, 300 представителей добровольных народных дружин и 100 казаков. Необходимо отметить, что c учетом мест проведения праздничных мероприятий предусмотрено 20-процентное увеличение плотности нарядов полиции», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Для координации совместных действий подразделений Главного управления и отделов внутренних дел по обеспечению правопорядка создана рабочая группа Оперативного штаба.

«В рамках межведомственного взаимодействия для охраны общественного порядка планируется задействовать сотрудников Управления Росгвардии. Так, ежесуточно на маршрутах патрулирования будут работать около 200 групп задержания вневедомственной охраны и порядка 150 военнослужащих внутренних войск», – уточнили в МВД.

Кроме того, члены добровольных народных дружин, частные охранники и представители казачества взяли под охрану ледовые городки.