Вт, 28.11.2017, 15:12 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 15:08

Охранная фирма лишилась двух автомобилей из-за долгов по зарплате


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приставы арестовали два автомобиля, принадлежащие охранной фирме «Скорпион-Урал 2», которая задолжала своим сотрудникам более 1 млн рублей зарплаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Исполнительные документы о взыскании зарплаты поступили приставам в августе 2016 года. Счета организации были арестованы, удалось взыскать 186 тыс. рублей долгов. В апреле 2017 года директора ЧОПа отстранили от должности, а пришедший на его место человек отказался сотрудничать с приставами. В августе представителей фирмы вызвали в отдел, где был арестован автомобиль Chevrolet Lacetti, на котором они приехали.

В ноябре был арестован и изъят еще один Chevrolet Lacetti, но из-за большого пробега обе иномарки предварительно оценили в 100 и 150 тыс. рублей. Окончательная стоимость будет назначена после независимой оценки. Также было арестовано имущество организации.

Добавим, что охранная фирма задолжала не только сотрудникам, но и ресурсоснабжающим организациям, бюджету (штрафы ГИБДД), а также банку. Эти долги будут взысканы после полного расчета с работниками.

Теги: новости челябинска, судебные приставы, долги по зарплате
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:40
Полмиллиона выплатит фирма, дававшая взятки сотрудникам челябинской Оперы
сегодня, 14:34
Экс-главу Челябинска Сергея Давыдова отпустят из СИЗО
сегодня, 14:08
ВНИМАНИЕ. Найди друга! Более 100 кошек и собак ждут хозяев в ветприемнике «Горэкоцентра»
сегодня, 13:57
Вышел первый путеводитель по заповеднику «Аркаим»
сегодня, 12:39
Владельца ресторана в Челябинске оштрафовали за использование чужих песен
сегодня, 12:26
В Челябинске откроется читальный зал Президентской библиотеки
сегодня, 12:17
В 2018 году в Кыштыме построят полигон для спортивного ориентирования
сегодня, 12:07
В Челябинске выявили запрещенный сайт с песнями для скинхедов
сегодня, 11:43
Депутаты Заксобрания обеспокоились экстремальным загрязнением Аргазинского водохранилища
сегодня, 11:29
«Черные» лесорубы уничтожили 234 пихты под Катав-Ивановском
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость