Охранная фирма лишилась двух автомобилей из-за долгов по зарплате

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приставы арестовали два автомобиля, принадлежащие охранной фирме «Скорпион-Урал 2», которая задолжала своим сотрудникам более 1 млн рублей зарплаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Исполнительные документы о взыскании зарплаты поступили приставам в августе 2016 года. Счета организации были арестованы, удалось взыскать 186 тыс. рублей долгов. В апреле 2017 года директора ЧОПа отстранили от должности, а пришедший на его место человек отказался сотрудничать с приставами. В августе представителей фирмы вызвали в отдел, где был арестован автомобиль Chevrolet Lacetti, на котором они приехали.

В ноябре был арестован и изъят еще один Chevrolet Lacetti, но из-за большого пробега обе иномарки предварительно оценили в 100 и 150 тыс. рублей. Окончательная стоимость будет назначена после независимой оценки. Также было арестовано имущество организации.

Добавим, что охранная фирма задолжала не только сотрудникам, но и ресурсоснабжающим организациям, бюджету (штрафы ГИБДД), а также банку. Эти долги будут взысканы после полного расчета с работниками.