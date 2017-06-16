ВАЖНО. Ограничения и изменения движения транспорта в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сразу несколько маршрутов общественного транспорта изменят график движения в предстоящие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, в связи аварийными работами на теплотрассе по улице Островского на перекрестке с Каслинской с полуночи 17 июня до пяти утра 19-го будет закрыто движение трамваев по Каслинской. В этой связи трамвайные маршруты № 3 и 20 отменяются; трамваи № 14 и 19 будут следовать до депо № 2 от ЦХП и Коксохима соответственно.

В связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Молодогвардейцев от Комсомольского проспекта до Проспекта Победы будет закрыто движение троллейбусов с 11 часов понедельника, 19 июня, до 22 часов четверга, 22-го. Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «Ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Братьев Кашириных – Солнечный берег»; троллейбусы № 14 проследует по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – ул. Энгельса – ул. Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК»; троллейбусы № 17 направляются по маршруту № 27.

В связи с проведением работ по реконструкции участка тепломагистрали по улице Первой Пятилетки будет закрыто движение автобусов № 34 «Автобусный парк – Мехколонна» с 8 утра 19 июня до 8 вечера 25 июля. Автобусы будут следовать по Салютной с выездом на улицу Танкистов в прямом и обратном направлении.

На двух улицах Челябинска движение транспорта закроют полностью. Так, в связи с реконструкцией участка тепломагистрали будет закрыто движение транспорта по Барбюса, на участке от дома 3 до дома 6 с 8 утра 19 июня до 8 вечера 25-го.

Также будет прекращено движение транспорта по улице Первой Пятилетки, в районе перекрестка с улицей Танкистов, с 8 утра 19 июня до 8 вечера 25 июля.

Челябинцев просят учитывать изменения в движении общественного транспорта и ограничения и заранее планировать свой маршрут.