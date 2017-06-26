Ограничения движения в Ленинском и Калининском районах Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вниманию водителей – на ряде дорог в Челябинске ограничено движение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, в Ленинском районе с 26 июня по 2 июля Копейское шоссе в районе дома 36 закрыто для транспорта в направлении города. Ограничения связаны с проведением работ по замене плит перекрытия водовода.

В связи с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Братьев Кашириных, от улицы Молодогвардейцев до улицы 40 лет Победы, введены ограничения движения автомобилей до 22.00 пятницы, 30 июня.