Ограничение движения транспорта в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вниманию водителей Челябинска – на северо-западе вводится ограничение движения автомобильного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Движение транспорта прекращено на участке улицы Партизанская от улицы Актюбинская до переулка 2-й Северо-Крымский с 8 часов утра пятницы, 3 марта, до 22 часов воскресенья, 5-го», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны со строительством канализационного коллектора.