ВНИМАНИЕ. Ограничение движения грузовиков на М-5 продлено до утра 21 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области продлено ранее введенное ограничение движения грузовых автомобилей по трассе М-5 «Урал» – ориентировочное время окончания мероприятий – пять утра 21 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Южный Урал».

«Из-за неблагоприятных метеоусловий – сильного снега, метелей, гололедицы и порывистого, до 15-20 м/с, ветра – закрыт для фур участок дороги Москва – Челябинск с 1 548 по 1 780 километр. Подрядные дорожные организации принимают необходимые меры по очистке дорог от снега и обеспечению безопасного проезда по ним», – говорится в сообщении.

В условиях непрекращающихся осадков работа снегоуборочной техники ведется без перерывов. Организовано взаимодействие с органами ГИБДД и МЧС по Челябинской области.

Автомобилистов настоятельно просят учитывать данные ограничения при планировании поездок, соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.