Ограничение для троллейбусов на северо-западе Челябинска продлено до 4 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ограничение для троллейбусов на северо-западе Челябинска продлено до вечера вторника, 4 июля, – в ближайшие дни электротранспорт будет ходить по временной схеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, ограничения, ранее введенные в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Братьев Кашириных, на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы 40 лет Победы, продлеваются до десяти вечера 4 июля.

Троллейбусы № 26 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – пос. Первоозерный»; № 27 проследует по маршруту 17-го троллейбуса.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.