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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 20:54

Оглашен приговор 4 коркинцам, похитившим и убившим мужчину


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четверо жителей Коркино (Челябинская область) признаны виновными в похищении и убийстве местного жителя – организатора преступления суд приговорил к 25 годам колонии особого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамье подсудимых оказались 31-летние Эдуард Лысов и Александр Падерин, 26-летний Сергей Долгополов и 20-летний Владимир Мерзличенко.

По версии следствия и суда, в 2015 году во время празднования Дня города между Лысовым и его знакомым произошла драка. Обиженный мужчина собрал товарищей, чтобы отомстить. Через неделю четверо злоумышленников приехали в квартиру потерпевшего, где тот проживал с девушкой. Вломившись туда, бандиты разграбили жилище, похитили пару и увезли в частный дом. Женщину избили, забрали подаренное кавалером кольцо и посадили на поезд до Новосибирска. Ее спутника ждала другая судьба. Мужчину посадили в ванную комнату, где Лысов и Мерзличенко сначала избили его руками и деревянной стамеской, а затем ударили топором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд назначил Лысову 25 лет, Падерину – 5, Долгополову – 6 и Мерзличенко – 14 лет лишения свободы, первый будет отбывать наказание в колонии особого режима, остальные – в колониях строгого режима.  Дополнительное наказание Лысову и Мерзличенко – полтора года ограничения свободы каждому (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Также суд взыскал с Мерзличенко и Лысова в счет компенсации морального вреда в пользу отца убитого и потерпевшей 650 тыс. рублей, а также материальный ущерб – 28 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Добавим, что все четверо – холосты, официально не трудоустроены. Мерзличенко не учился в школе, Лысов ранее судим, в том числе за убийство и кражу.

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Теги: убийство, похищение человека, новости челябинска, новости коркино, криминальные новости челябинска
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