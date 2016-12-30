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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 09:05

ВНИМАНИЕ. Общественный транспорт Челябинска изменит график работы на новогодние праздники


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске автобусы, трамваи и троллейбусы с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года будут работать по сокращенному графику – некоторые маршруты отменят совсем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта мэрии.

Автобусы 31 декабря 2016 года работают по расписанию выходного дня, трамваи и троллейбусы – по расписанию рабочего.

АВТОТРАНСПОРТ

- 1 января 2017 года:

Отменяются автобусные маршруты № 5 (улица Мамина – Мехколонна), № 14 (Ж/д вокзал – поселок Новосинеглазово), № 17 (поселок Фатеевка – улица Барбюса), № 19 (Автобусный парк – Парковый – Комсомольский проспект – Автобусный парк), № 20 (улица Мамина – АМЗ), № 23 (Автобусный парк – обл. больница), № 26 (улица 2-я Павелецкая – ЗУКМ), № 28 (Обл. Больница – Харлова), № 43 (улица 2-я Павелецкая – поселок Старое Першино), № 44 (улица 2-я Павелецкая – поселок Каштак), № 52 (Обл. Больница – поселок Исаково), № 53 (ДК «Строитель» – поселок Стройкомбинат), № 59 (Автобусный парк – улица Мамина), № 71 (ЧМК - Чичерина), № 80 (улица Чичерина – Мед. Академия), № 83 (ЮУрГУ – поселок Старокамышинск).

- со 2 по 8 января 2017 года:

Отменены автобусные маршруты: № 5, 19, 20, 23, 26, 28, 48, 53, 59, 71, 80, 83.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

- 1 и 2 января 2017 года:

МУП «ЧелябГЭТ» до 10.00 работает на уровне 40% от расписания выходного дня, после 10.00 – 70% от расписания выходного дня. Отменены троллейбусные маршруты: № 1 (ПкиО имени Гагарина – Ж/д вокзал), № 6 (ЧТЗ – поселок Первоозерный), № 11 (АМЗ – ЧТЗ), № 16 (ЖБИ – АМЗ). Отменяются трамваи № 10 (поселок Першино – ЦХП), № 18 (ЧЭМК – улица Чистопольская).

- с 3 по 8 января 2017 года:

Трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня. Отменяются троллейбусы № 1 и 11. Не будут ходить трамваи № 10.

Расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 2-400-555 и на сайте chelavtotrans.ru.

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Теги: расписание, новый год, общественный транспорт, новости челябинска
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