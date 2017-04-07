Общественники предложили создать в воинских частях скайп-кабинки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воинских частях России могут появиться скайп-кабинки – с такой инициативой выступили общественники на региональном форуме «Служу России», который в минувший четверг, 6 апреля, прошел в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек – это призывники, представители органов власти, учебных заведений, родительской общественности.

«В Челябинске от участников II регионального форума "Служу России" поступило очень много интересных предложений. Пожалуй, одно из самых ярких – создать в каждой воинской части пункты коллективного доступа к видеосвязи с помощью программы Skype, так называемые скайп-кабинки», – цитирует председателя общественной организации «Союз призывников России» Марселя Хазиева ТАСС.

Документ направили в министерство обороны, администрацию президента и в комиссию Общественной палаты РФ по безопасности.

В каждой части предлагается создать от одной до пяти таких кабинок – в зависимости от численности подразделения. Благодаря этому военнослужащие смогут общаться со своими родными и близкими. На сегодняшний день в российской армии таких пунктов нет.