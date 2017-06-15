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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 12:42

Челябинцев, нападавших с ножом на знакомых, отправили в заключение на 49 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти полсотни лет заключения получили трое челябинцев за пьяные разбои и убийство – мужчины, все трое ранее судимы, свою вину признали лишь частично, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

Установлено, что в августе 2015 года собутыльники Ярослав Воронков 1976 года рождения, Александр Слесаренко 1985 года рождения, и Сергей Сударенко 1977 года рождения решили из корыстных побуждений напасть на общего знакомого. Пьяные мужчины пришли к дому мужчины, Сударенко позвонил в его квартиру и под обманным предлогом попросил впустить. Потерпевший открыл дверь, и злоумышленники ворвались внутрь и стали избивать, требуя деньги и другое ценное имущество. Воронков также нанес мужчине не менее трех ударов ножом. Затем подельники обыскали квартиру, похитив имущество на сумму 1 600 рублей, и скрылись.

Через несколько недель подсудимые вновь решились на аналогичное преступление. «Вооружившись ножом, пьяные мужчины напали, а затем избили другого своего знакомого в его гараже. Опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевший передал им ключи от своей квартиры, сообщив, где находятся деньги. Слесаренко и Сударенко отправились обыскивать жилище. Ничего не обнаружив, соучастники вернулись в гараж, где продолжили избивать потерпевшего. После чего Слесаренко, выходя за пределы предварительного сговора с Воронковым и Сударенко, перерезал ему горло», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступлений признали частично.

Отягчающим обстоятельством для всех троих признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, у Сударенко, кроме того – опасный рецидив, у Слесаренко – особо опасный.

Все трое признаны виновными в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Кроме того, суд признал Слесаренко виновным в разбое, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, и убийстве, сопряженном с разбоем, Воронкова – в похищении у гражданина паспорта и другого важного личного документа.

Воронков получил наказание в виде 14 лет, Сударенко – 13 лет колонии строгого режима, каждый заплатит по 150 тыс. рублей штрафа. Наказание для Слесаренко – штраф 250 тыс. и 22 года заключения, первые пять лет из которых он проведет в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии особого режима.

В качестве дополнительного наказания Воронкову и Сударенко назначено ограничение свободы на 1,5 года, Слесаренко – два года (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

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Теги: челябинский облсуд, разбой, криминальные новости челябинской области
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