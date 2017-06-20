ВНИМАНИЕ. Об ухудшении погодных условий предупреждает южноуральцев МЧС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие сутки – с предупреждением выступил региональный главк МЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно оперативной информации, вечером 20 июня с сохранением на ночь и первую половину дня 21-го на территории Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», – сообщили в главке.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Как защититься от сильного ветра

- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий.

- Не оставляйте детей без присмотра.

- Не стоит прятаться у стен домов, на остановках, под рекламными щитами и деревьями.