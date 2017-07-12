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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 22:20

«Неправильный» ветер снова обещает челябинцам неприятные ощущения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске и еще трех городах региона снова объявлен режим «черного неба» – из-за неприятных запахов могут возникнуть трудности с дыханием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Карабаше, Челябинске, Сатке и Коркино с 20.00 среды, 12 июля, до 19.00 13-го в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ: слабый северо-восточный ветер и инверсия. В этой связи объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – рассказали синоптики.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям указанных городов рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует обратиться к врачу.

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Теги: нму, смог, новости карабаша, новости челябинска
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