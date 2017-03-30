Неонацисты готовились взорвать нефтепровод в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области группа неонацистов готовилась взорвать нефтепровод – сейчас южноуральское управление Следственного комитета России расследует дело в отношении трех экстремистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника СУ Дениса Чернятьева.

«С 2016 года в производстве Управления имеется уголовное дело в отношении трех жителей области, которые летом 2016 года создали в Челябинске ячейку неонацистской организации Misanthropic Division (запрещена в России. – Прим. АН "Доступ"), ставящей своей целью очищение славянской расы», – сказал Чернятьев, выступая с докладом по итогам работы ведомства в 2016 году в Заксобрании Челябинской области.

Группа была обезврежена сотрудниками УФСБ при подготовке к теракту – взрыву нефтепровода. При обыске у подозреваемых изъяты компоненты взрывчатых веществ, инструкции и экстремистская литература, уточнил глава СУ.

В 2016 году возбуждено 20 уголовных дел (рост к 2015 году – 20%) по преступлениям экстремистской направленности и одного – террористической (в том числе девять преступлений совершено в Челябинске, два – в Магнитогорске). Большинство касаются размещения экстремистских материалов в интернете.