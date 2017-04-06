Началась «раздача» приговоров организаторам митинга оппозиции в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начали оглашать приговоры организаторам митинга оппозиции – административный штраф уже назначили двум активистам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Центральный районный суд Челябинска 6 и 7 апреля рассматривает административные дела в отношении организаторов несанкционированного оппозиционного митинга. Двум активистам уже назначили по 10 тыс. штрафа, третий ждет приговора.

В пятницу, 7 апреля, заседание продолжится – наказание ожидает еще двух оппозиционеров. Материалы дела главного организатора митинга Алексея Табалова вернули в полицию для устранений нарушений.

Напомним, в Челябинске 26 марта на улицы вышло около 1 тыс. человек.