На западе Челябинской области прошли сильные снегопады

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В западной половине Челябинской области в ночь на 4 января 2017 года прошли сильные снегопады – местами выпало до 10 мм осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Во вторник днем в отдельных районах прошел небольшой и умеренный снег, минувшей ночью в крайних западных территориях – сильный, до 10 мм», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

Один миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1-1,5 см высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега. По метеорологическому наставлению миллиметр осадков – это один литр воды на квадратный метр. На всех метеостанциях стоят специальные ведра, из которых наблюдатель в 9.00 и 21.00 по Гринвичу выпавшие за 12 часов осадки выливает в специальный сосуд, по которому и измеряется истинное их количество. Снег растапливается, и специалисты измеряют объем получившейся воды.

Там уточнили, что снежный покров в северо-западных и западных районах увеличился на 5-10 см. Кроме того, местами в регионе отмечались метели, на юге – усиление ветра до 15 м/с. Температура воздуха была днем минус 1-4, ночью – 4-9 градусов.

В восемь утра в Челябинске было минус 3 градуса, влажность воздуха 68%, ветер юго-западного направления 4-8 м/с, атмосферное давление составляло 725 мм и в течение дня оно существенно повысится – до 746 мм ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.