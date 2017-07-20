На юге Челябинской области в пятницу будет плюс 32 градуса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 21 июля, на юге Челябинской области прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 32 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ЦГМС, предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, в отдельных районах – туманы, плюс 12-17 градусов. Днем 21 июля характер погоды существенно не изменится. В течение суток будет дуть северо-западный – юго-восточный ветер от двух до семи метров в секунду, отдельные порывы до 15 м/с, плюс 22-27, на юге – до 32.

В Челябинске этой ночью без осадков, плюс 13-15, завтра днем не исключены небольшие дожди, грозы, плюс 25-27.

Напомним, что в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке и Магнитогорске до семи часов вечера пятницы будут наблюдаться не благоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей метеоусловия – в этих городах объявлено предупреждение о НМУ первой степени опасности. Смог в южноуральской столице сохраняется с 22.00 понедельника 17 июля.