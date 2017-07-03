На юге Челябинской области установится 30-градусная жара

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погоду в Челябинской области в предстоящие сутки будет определять атмосферный фронт низкого давления – существенных изменений не ожидается, прогнозируется лишь некоторое ослабление порывов ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным местных синоптиков, в регионе ночью пройдут небольшие дожди, возможны грозы, будет плюс 11-16. Днем во вторник, 4 июля, в большинстве районов также ожидаются осадки – от небольших до умеренных, грозы, местами – с градом. Ветер западный – северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 17 метров в секунду, плюс 19-24, на юге – до плюс 29.

В Челябинске этой ночью преимущественно без осадков, плюс 14-16, завтра днем – временами дождь, грозы, плюс 22-24.