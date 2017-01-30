На улучшение системы контроля знаний школьников Челябинской области выделен 21 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На совершенствование системы контроля знаний школьников правительство РФ выделило Челябинской области 20 млн 816 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Субсидии в размере 540 млн рублей распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», – говорится в документе.

Деньги предоставляются на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приема экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов.

«Оказание государственной поддержки будет способствовать развитию региональных систем оценки качества образования, совершенствованию процедур государственной итоговой аттестации», – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, будет обеспечена подготовка специалистов по оценке качества общего образования и оценочным материалам.