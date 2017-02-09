СКАНДАЛ. На трассе под Челябинском у водителя изъяли более 400 кг мяса диких косуль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ДПС остановили на М-5 в районе Новоказанцево (Сосновский район, Челябинская область) «ГАЗель», в которой обнаружено 23 мешка с мясом диких косуль, – полиция и прокуратура проверяют законность добычи животных, сезон охоты на которых сейчас закрыт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подозрительный грузовик 7 февраля остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Осмотрев ГАЗ, стражи порядка нашли в кузове 23 мешка с мясом диких косуль. Водитель не смог предъявить документы на груз, поэтому его доставили в отдел полиции ОМВД «Сосновский», где на него составили протокол по статье 12.3 КоАП. Позднее мужчина созвонился с представителем получателя груза и тот привез необходимые бумаги.

«В настоящее время проверяется достоверность документов и правомерность их выдачи. Замороженное мясо косули, находившееся в мешках, и машина изъяты. Присутствуют признаки незаконной охоты. Выясняется, где были добыты животные. Проверка находится на контроле прокуратуры», – рассказал прокурор Сосновского района Константин Семченко.

Ряд СМИ обратил на ситуацию внимание, подчеркнув, что тушки косуль были обнаружены в автомобиле брата сотрудника Минэкологии. Однако известно, что остановленная «ГАЗель» мужчине не принадлежит. Корреспонденту Агентства новостей «Доступ» невольный участник скандала рассказал, что является охотоведом и прибыл на место через 5 часов, чтобы по просьбе знакомого проконсультировать водителя о необходимых документах.

По предварительным данным, косули были добыты в одном из охотхозяйств Курганской области, и из перевалочного пункта в Челябинске их везли в Нязепетровский район. Если выяснится, что животных убили незаконно, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы соседнего региона.

Ольга Плеханова