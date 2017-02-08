На северо-востоке Челябинской области минувшей ночью было минус 37

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До минус 37 опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Во вторник, 7 февраля, в западных и южных районах прошел небольшой и умеренный снег, на крайнем юге области – сильный (7,3 мм), местами отмечались метели. Температура воздуха ночью была минус 26-32, в северо-восточных районах – до 37, в крайних западных и южных территориях – 21-25», – говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, из-за морозов частично отменены занятия в школах Челябинска, Коркино, Кыштыма, Троицка, Верхнего Уфалея.

По данным Гидрометцентра, 8-11 февраля на всей территории Челябинской области установится аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь и более градусов – в ночное время прогнозируются 40-градусные морозы, днем будет 17-22 ниже нуля.