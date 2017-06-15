ВНИМАНИЕ. На 5 улицах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В связи с работами по реконструкции теплотрасс в Челябинске с 15 июня ограничено и закрыто движение транспорта на нескольких улицах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, в Ленинском районе до 31 июля закрыто движение транспорта по улицам Руставели и Девятого Мая. «Ремонтные работы на проезжей части и под тротуаром от дома 5 до дома 8 по улице Руставели будут выполняться открытым способом», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 5 августа будет закрыто движение транспорта в Центральном районе, по улице Сони Кривой, а также ограничено движение на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов в южном направлении. «От дома 79-А по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиастов будут выполняться работы открытым способом на проезжей части и тротуаре», – уточнили в мэрии.

Также до 1 сентября ограничено движение транспорта в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту – от Красного Урала до Чайковского в юго-восточном направлении.

Напомним также, что закрыто движение по улице Тимирязева.

Челябинцев просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.