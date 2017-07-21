На коксохимическом производстве ММК прошел конкурс профмастерства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В углеподготовительном цехе коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) прошел конкурс профессионального мастерства среди машинистов вагоноопрокидывателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Средний рабочий стаж участников конкурса – десять лет. Несмотря на солидный трудовой опыт, конкурсантам еще есть чему поучиться, в том числе, друг у друга. Именно цель самосовершенствования и преследовали организаторы мероприятия – руководство цеха и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК».

Конкурс среди машинистов вагоноопрокидывателей проходил впервые. Основная его задача – повысить интерес работников к профессии. «Без него на производстве никак. Безусловно, нужен опыт. Бесспорно, требуется осознанность и понимание своей ответственности. Но если у человека нет интереса, и все действия на рабочем месте он выполняет чисто механически – когда-нибудь эта система может дать сбой. Наверное, поэтому на коксохиме нет случайных людей – лишь те, кому по душе дело, которым они занимаются», – рассказали на комбинате.

В конкурсе машинистов вагоноопрокидывателей приняли участие 14 человек. Все они сначала сдали теорию и лишь затем были допущены к практическим заданиям, которые включали в себя кантовку полувагонов и разбор автосцепки на время. Как рассказал начальник углеподготовительного цеха коксохимического производства ПАО «ММК» Олег Буланович, за месяц в цехе разгружают 10 тыс. вагонов прямого парка и столько же – местного. Чтобы грамотно произвести все необходимые операции, нужно идеально знать правила техники безопасности.

В углеподготовительном цехе коксохимического производства ММК четыре вагоноопрокидывателя: по два стационарных и передвижных. Все они устроены по-разному, к каждому нужен свой подход. По итогам конкурса самым креативным машинистом вагоноопрокидывателя был признан Николай Рева. Самым оперативным машинистом жюри сочло Владислава Казанбаева. Диплом третьей степени у Игоря Волхонцева, второй степени – у Константина Горбунова, а диплом первой степени получил Павел Жаворонков.