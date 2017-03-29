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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 17:29

На Южный Урал направят дополнительные силы для борьбы с паводком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Порядка 400 специалистов с техникой и оборудованием дополнительно направит Сибирский региональный центр МЧС России в регионы, где возможно осложнение паводковой обстановки, – в «командировочный» список попали 13 субъектов, в том числе, Челябинская область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели займутся решением оперативных задач, оповещением населения и профилактическими мероприятиями. Дополнительные отряды привезут с собой спасательную и инженерную технику, моторные лодки, беспилотные летальные аппараты для мониторинга паводковой обстановки, средства связи и другое оборудование.

Отмечается, что конечные сроки командировки пока не определены. Дежурство спасателей на территориях продлится до снятия угрозы подтоплений, возможных в период вскрытия рек и прохождения весеннего половодья.

Между тем, по данным ведомства, гидрологическая обстановка в Сибири и на Урале пока стабильна. Повсеместно на реках чернят, режут и взрывают лед.

Так, например, в минувший понедельник специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подрывам льда на малых реках в Челябинской области –  планируется израсходовать около 1 тонны тротила.

Фото пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ

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Теги: паводок, половодье, гу мчс по челябинской области
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