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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 14:22

ВАЖНО. На Южном Урале установится жара, не исключены грозы и град


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До плюс 30 градусов обещают синоптики в четверг в Челябинской области, вместе с тем не исключены дожди, грозы и град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 10-15, в низинах – на пять градусов ниже, местами пройдут небольшие дожди, в горах – умеренные, в отдельных районах возможны грозы и град.

Днем 15 июня характер погоды существенно не изменится, ожидается плюс 25-30, в горах – 21-26, ветер юго-западного направления с порывами до 17 метров в секунду.

По информации Челябинского ЦГМС, в южной половине региона местами установится высокая пожарная опасность. Предпоследний класс ПО прогнозируется в Агаповском, Брединском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском и Увельском районах. В этих муниципалитетах высок риск возникновения лесных пожаров.

Предварительно, жара сохранится в Челябинской области до выходных.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, лесные пожары, новости челябинска
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