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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 15:03

На Южном Урале прокуроры проверят уборку территорий от снежных заносов и наледи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура проверит в городах и районах уборку территории от снежных заносов и наледи – меры принимаются в связи с ожидаемыми перепадами температуры, обильным таянием снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Так, в субботу, 18 февраля, ночью ожидается 19-24 мороза, в низинах – до минус 29, а уже днем столбики термометров поднимутся до минус 6; в воскресенье перепад температур может составить до 18 градусов – от 1 до 19 градусов со знаком «минус».

«Практика предшествующих периодов показала, что ненадлежащая уборка территорий, крыш зданий от снега и наледи может привести к травмированию граждан. Учитывая прогнозы синоптиков, прокурорам городов и районов поручено проверить исполнение законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, занятыми в сфере ЖКХ», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделят многоквартирным домам, зданиям, где расположены учреждения с массовым пребыванием людей, а также образовательным и иным социально значимым организациям. При выявлении нарушений будут приняты меры к их устранению и привлечению к ответственности виновных.

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Теги: прокуратура, снегопад, сосульки, новости челябинска, морозы на урале
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