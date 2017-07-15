На Южном Урале потеплеет до 26 градусов, но кратковременные дожди сохранятся

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 15 июля, в течение дня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Штормовое предупреждение в регионе действует с вечера 14 июля и объявлено управлением МЧС.

По информации Сибирского регионального центра МЧС, в субботу в Челябинской области возможны происшествия, обусловленные авариями на объектах энергетики, повышением уровней воды в реках, подтоплением пониженных участков местности. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют местным жителям воздержаться от поездок на автотранспорте, обходить рекламные щиты и шаткие строения, деревья.

«Жителей Южного Урала ждет неустойчивая погода: в субботу будет облачно, пройдут дожди, но в воскресенье, 16 июля, ситуация уже улучшится, начнутся прояснения. При умеренном ветре в Свердловской, Челябинской и Курганской областях днем будет плюс 21-26», – отмечается в сообщении Гидрометцентра России.

Отметим, что минувшей ночью и рано утром в Челябинске прошел сильный дождь – до 35 мм, с грозами. В пятницу днем метеостанции в горных районах зафиксировали дожди с градом, ночью – туманы.