На Южном Урале начали работу по сохранению мира между конфессиями и национальностями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел первое заседание совета по реализации государственной национальной политики в регионе – данный орган займется разработкой тактики сохранения гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«На сегодняшний день в рамках федеральной стратегии государственной национальной политики создан совет при губернаторе, который станет формировать принципы и предлагать новые механизмы по реализации нацполитики на территории области. В состав совета вошли представители органов государственной власти, национальных и конфессиональных объединений, медийной сферы. Нам необходимо выработать тактику по сохранению в регионе и России гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия», – заявил Борис Дубровский.

В рамках работы совета представители национальных и общественных объединений доложили главе региона о своей деятельности по сохранению культурных, этнических и религиозных традиций, а также родного языка.

«По данным переписи населения от 2010 года, в Челябинской области проживают более 130 народов, работают национальные и культурные общественные объединения. Их работа направлена на сохранение и развитие национальных, культурных и духовных традиций народов, укрепление гражданского единства. Стоит отметить, что по данным социологического исследования порядка 70% жителей региона поддерживают хорошие отношения между представителями разных конфессий», – рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства области Евгений Голицын.

На поддержку некоммерческих организаций в сфере государственной и национальной политики в 2017 году направлено более 17 млн рублей (12 млн из федерального бюджета и 5 млн из областного). В Челябинской области выпускаются национальные телевизионные программы, издаются газеты для православных и мусульман. Также в рамках поддержки некоммерческих организаций стартовал конкурс по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России.

Работа совета станет регулярной. На следующем заседании будут подведены итоги деятельности общественных организаций в текущем году.