На Урале вынесен приговор 2 дилерам, устроившим «наркопикник на обочине»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале вынесен приговор двум дилерам, прятавшим на обочине трассы более 40 килограммов марихуаны, – преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе 2016 года контрразведчики задержали двух жителей Челябинской области, оборудовавших на обочине автодороги в Октябрьском районе два тайника, в которых скрыли около 42 килограммов марихуаны. Наркотическое средство подельники предполагали сбыть в Челябинске», – рассказали в пресс-службу УФСБ.

Октябрьский районный суд признал обоих виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и приговорил их одного из наркодилеров – с учетом имеющихся ранее судимостей – к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима, второго – к 6 годам колонии строгого режима.

Сегодня, 26 июня, мировая общественность отмечает Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.