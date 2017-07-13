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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 14:54

На Урале суд взыскал 60 тыс. с подростка, бросившего ребенка в яму


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Пласте (Челябинская область) суд взыскал 60 тыс. рублей с подростка, который сбросил в яму десятилетнего мальчика – ребенок получил различные травмы и около четырех месяцев проходил лечение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2017 года 14-летний подросток играл со сверстниками на отвале в районе бывшего овощехранилища. Парень схватил сзади под руки 10-летнего мальчика и бросил в яму. Потерпевший получил закрытый перелом лучевой кости со смещением, разрыв капсулы локтевого сустава. Ребенок перенес операцию, фиксацию руки спицами на несколько месяцев, что причинило ему физические и нравственные страдания.

Прокуратура потребовала через суд взыскать с несовершеннолетнего 2002 года рождения в пользу потерпевшего ребенка денежную компенсацию в размере 60 тыс. рублей. При недостаточности доходов или иного имущества несовершеннолетнего взыскание компенсации произвести с его законных представителей (родителей).

Решением Пластского городского суда иск удовлетворен в полном объеме.

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Теги: дети, новости пласта, моральный вред, ребенок пострадал
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