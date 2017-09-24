На Университетской Набережной с 25 сентября ограничат движение транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С понедельника, 25 сентября, на части улицы Университетская Набережная будет ограничено движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение затронет участок от Молодогвардейцев до 40 лет Победы и продлится до 9 октября включительно. В сообщении говорится, что там будет проходить прокладка сетей теплоснабжения.

Напомним, до 23 часов 25 сентября ограничено движение автотранспорта по Копейскому шоссе (Ленинский район) – от Трубников до Рождественского в направлении центра города, закрыто также троллейбусное сообщение. На этом участке проходит ремонт дорожного покрытия.

Власти просят горожан внимательно планировать поездки.