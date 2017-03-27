На ММК стартовал конкурс «Профсоюзные девчата»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ОАО «ММК», Челябинская область) стартовал конкурс «Профсоюзные девчата-2017» – уже состоялся первый отборочный тур, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс «Профсоюзные девчата» проводится во второй раз. Прошлогодний опыт оказался удачным и поэтому первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» – организатор данного конкурса – решила вновь провести это состязание для молодых работниц. В 2017 году конкурс посвящен 85-летию Магнитогорского металлургического комбината. Для участия в отборочном туре заявились 13 команд, представляющих различные структурные подразделений комбината и обществ Группы.

Тема первого этапа, посвященного Году экологии в России, «Эко-прорыв». Команды девушек представили свои экологические «Проекты будущего», направленные на улучшение экологической ситуации, связанной с местом работы участниц. В средствах выражения участниц не ограничивали, поэтому конкурсантки шутили, пели, танцевали, читали стихи.

Впереди у девушек несколько конкурсных этапов. Как рассказал специалист по спортивно-массовой работе и работе с молодежью ППО Группы ОАО «ММК» Денис Херсун, запланированы два отборочных творческих тура – второй пройдет 10 июня в детском загородном центре «Уральские зори». Также будет спортивный этап на базе спортклуба «Металлург-Магнитогорск» и вокальный конкурс на базе караоке-клуба. Финал «Профсоюзных девчат» запланирован на июль, в него выйдут пять лучших команд.

Фото пресс-службы ММК