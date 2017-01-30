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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 15:50

На ЧМК состоялись традиционные лыжные гонки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) состоялись традиционные лыжные гонки на призы Совета молодежи предприятия – соревнования прошли на лыжной базе «Металлург», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В гонке могли принять участие все желающие сотрудники комбината. На старт также вышли представители подшефных учебных заведений – Южно-Уральского многопрофильного колледжа и гимназии № 96. Мужчинам было предложено пройти дистанцию пять километров, женщинам – три. В мужском забеге первым преодолел дистанцию газорезчик ремонтно-котельного цеха Александр Мозжегоров. Вторым стал газовщик доменного цеха Егор Селищев, третье место занял Эдуард Фаткуллов, начальник бюро сортового и фасонного проката службы сбыта.

В женском забеге победа досталась бункеровщику доменных печей Наталье Залуцкой, второй к финишу пришла начальник группы лаборатории выплавки стали исследовательского технологического центра Ирина Морозова, третье место завоевала начальник квантометрического участка центральной аналитической лаборатории Нина Попова.

«Лыжные гонки на призы Совета молодежи ЧМК состоялись в этом году в пятый раз. Это своеобразная разминка перед еще одним традиционным зимним спортивным мероприятием. К 23 февраля мы планируем провести большой спортивный праздник», – отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Вадим Касторнов.

Победителям и призерам вместе с кубками и грамотами вручили и полезные подарки – спортивный инвентарь.

Фото пресс-службы ЧМК

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Теги: мечел, чмк, новости челябинска
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