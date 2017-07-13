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Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 10:35

Мечел подарит челябинским металлургам выступление группы «Кар-Мэн»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) 15 июля отметит День металлурга – запланированы выступления приглашенных звезд эстрады, концертные номера коллективов ДК ЧМК и фейерверк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Масштабный праздник, который по традиции состоится на стадионе спорткомплекса «Металлург», посетят более 3,5 тыс. работников предприятия и членов их семей. Билеты на мероприятие получат и воспитанники подшефного детского интерната.

Для металлургов выступят группа «Кар-Мэн» и лучшие вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры ЧМК. На стадионе будут установлены будут проекционные экраны для онлайн-трансляции мероприятия.

К проведению главного профессионального праздника комбинат начал готовиться задолго до торжества. Сотрудники СК «Металлург» совместно с работниками ремонтно-строительного цеха ЧМК провели ревизию и ремонт трибун стадиона, привели в порядок объекты спорткомплекса и благоустроили прилегающую территорию.

Официально работники металлургической отрасли отметят свой профессиональный праздник в 60-й раз. День металлурга учрежден Президиумом Верховного Совета СССР в 1957 году в честь вклада советской промышленности в восстановление экономики страны. С тех пор этот праздник на ЧМК отмечают ежегодно в третье воскресенье июля.

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Теги: мечел, чмк, день металлурга, новости челябинска
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