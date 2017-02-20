На ЧМК открылась выставка каслинского литья

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) торжественно открыли выставку произведений мастеров Каслинского завода архитектурно-художественного литья – здесь представлены экспонаты, вернувшиеся с выставки в Государственном историческом музее России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Основу экспозиции, которую разместили в презентационном зале заводоуправления ЧМК, составило ядро коллекции «Сделано в Касли. Художественный чугун конца ХХ – начала XXI вв.». Экспонаты недавно вернулись из Москвы, где выставлялись в Государственном историческом музее (Красная площадь, 1). Коллекция дополнена отливками, которые стали своего рода визитными карточками каслинского литья: скульптурой «Россия» Николая Лаверецкого, композицией «Весна с амуром» Этьена Фальконе и другими известными произведениями.

Материал для шедевров Каслинского завода производит Челябинский металлургический комбинат. Выставка позволит металлургам ЧМК увидеть, во что превращается чугун, попав в руки специалистов художественного литья.

Открыла выставку почетная гостья мероприятия – заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова. «Поздравляю коллектив ЧМК с открытием замечательной выставки, надеюсь, что вы получите истинное эстетическое удовольствие от созерцания этих красивых, достойных, высокохудожественных вещей. Хочу поблагодарить организаторов выставки и пожелать дальнейших успехов в реализации таких проектов», – отметила Анфалова.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (также входит в Группу Мечел) является лучшим в мире производителем художественных предметов из чугуна, официальным владельцем знаменитого бренда «Каслинское литье». Высокое мастерство скульпторов позволило заводу в 2013 году стать постоянным поставщиком изделий для подарочных фондов премьер-министра РФ и министерства иностранных дел, а в 2015 году – для подарочного фонда президента РФ.