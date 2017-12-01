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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 17:15

Мы готовим выпускников для лучших компаний России и мира: старейший факультет ЮУрГУ отметил 60-летие


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приборостроительный факультет ЮУрГУ отметил 60-летие со дня основания – в 2016 году он вошел в состав Высшей школы электроники и компьютерных наук, где сейчас обучаются 1,5 тыс. студентов, многие их них работают в ведущих российских и зарубежных компаниях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ПС факультет был создан приказом ректора ЧПИ Алексея Сычева 23 октября 1957 года и стал центром подготовки инженерных и научных кадров по специальностям, связанным с информационными технологиями, автоматикой и радиоэлектроникой. В 2016 году в рамках Проекта 5-100 ЮУрГУ оптимизировал свою структуру, и Приборостроительный факультет был объединен с факультетом Вычислительной математики и информатики в Высшую школу электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН).

Сейчас в ВШ ЭКН работают более 200 сотрудников, 13% – это профессора и доктора наук. В состав Высшей школы электроники и компьютерных наук входят 10 кафедр и более 30 лабораторий и научно-образовательных центров, оснащенных уникальным оборудованием.

«За последние два года в университете произошла настоящая революция. Мы попали в Проект 5-100, который обеспечивает вхождение ведущих университетов России в международные рейтинги образования и научных исследований. Произошла существенная реорганизация. У нас появились международные лаборатории под руководством зарубежных ученых – профессоров из Оксфорда и Мексиканского научного центра. Лаборатория под руководством Мануса Генри создает математические модели и базу для расходометров, которые позволяют с точностью измерять сложные системы. Сегодня в Высшей школе электроники и компьютерных наук обучаются 1,5 тыс. студентов, порядка 50% устраиваются в ведущие компании Челябинской области. Еще 10% – в мировые компании, такие как "Майкрософт", "Эмерсон", "Лабораторию Касперского", "Яндекс"», – пояснил директор Высшей школы электроники и компьютерных наук Глеб Радченко.

Выпускник Приборостроительного факультета 1996 года, первый замминистра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов рассказал, что университет дал ему главное – умение находить и систематизировать информацию. Эти навыки нужны на протяжении всей жизни.

«Высшая школа школы электроники и компьютерных наук сегодня объединяет электронщиков, управленцев и математиков, способных решать самые сложные задачи. Это один из первых и крупных факультетов нашего университета. Сегодня факультет занимается обработкой данных и работами в области измерительной техники. Факультет имеет хорошие связи на международном уровне», – сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Заместитель гендиректора ФГУП НПО «Автоматики» (Екатеринбург) Леонид Шалимов, выпускник Приборостроительного факультета 1970 года, поделился своими впечатлениями: «Со времени моего выпуска многое изменилось. Здание стало изумительно красивым. Я учился по специальности "Системы автоматического управления летальными аппаратами". Выбрал ее случайно, пошел из-за углубленного курса математики и ни разу не пожалел. И всю жизнь работаю по специальности – запускаю баллистические, космические ракеты».

Добавим, что в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию ВШ ЭКН, приняли участие преподаватели и сотрудники ЮУрГУ, выпускники, партнеры и работодатели. Зрителям показали выступление участников студенческого театра «Манекен», хора Primavera и студенческих коллективов.

Теги: юургу, юбилей, новости челябинска
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